انطلاق فعاليات مهرجان "الكمنجاتي" الثالث للموسيقى الروحية

رام الله-وطن للأنباء: افتتح في قصر رام الله الثقافي مساء اليوم الخميس، مهرجان الكمنجاتي الثالث للموسيقى الروحية.

وقدمت فرقة ديبا من جزيرة مايوث بجزر القمر في حفل الافتتاح عرضاً للطقوس الصوفية للنساء، وضمت الفرقة 13 مغنية.

وحمل المهرجان عنوان: "رحلة الروح"، ويستمر من 5 إلى 22 نيسان الحالي، وسيقدم عروضه في رام الله، وبني زيد ودير غسانة، وبيت لحم والخليل وغزة وأريحا والقدس.

ويستضيف المهرجان هذا العام فرقاً من فلسطين وتركيا واليونان وجزر القمر وأذربيجان وإيران وإسبانيا وأرمينيا وفرنسا والعراق والهند والكويت وتونس وإستونيا وكازخستان والصين.

يذكر أن المهرجان تقوم عليه سنوياً مؤسسة الكمنجاتي في مدينة رام الله.