حماس تستنكر التطبيع والتصريحات المنادية بشرعية الاحتلال

غزة- وطن للأنباء: استهجنت حركة حماس تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين، في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني، أو في إطار المناكفة بين الدول.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، "إن ذلك يأتي في ظل تسارع وتيرة جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته من خلال تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في الضفة واستمرار الحصار على غزة، وقتل المدنيين العزل والأطفال بدم بارد".

وشددت حماس على موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال على كل المستويات، لما لذلك من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات.

كما طالبت بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع الاحتلال، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

ودعت الحركة إلى ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الاحتلال الذي يشكل خطراً على فلسطين والمنطقة بأسرها.