تغريم "فيسبوك" 33 مليون دولار !

وطن للأنباء- وكالات: أمر قاض برازيلي، شركة "فيسبوك"، بأن تدفع مبلغ 111.7 مليون ريال (33.4 مليون دولار)، بسبب عدم تعاونها مع التحقيق في الفساد في ولاية أمازوناس، في البرازيل.

وقال ممثلو الادعاء في بيان، اليوم الخميس 5 نيسان/ أبريل، إنه تم تغريم "فيسبوك"، لعدم منحها إمكانية الوصول في عام 2016 إلى رسائل "واتسآب"، التي يتبادلها أفراد يخضعون للتحقيق، بشأن مخطط مزعوم للاحتيال على النظام الصحي في الولاية، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال ممثلو الادعاء إن محاميي "فيسبوك" وصفوا الغرامة بأنها "مفرطة وغير متناسبة".

ولم يعلق ممثل عن "فيسبوك" على الأمر في الحال.

من ناحية أخرى، قال الكرملين، الخميس، إن حذف "فيسبوك" حسابات تديرها وسائل إعلام روسية مختلفة، يعد خطوة عدائية بمثابة مؤشر على ممارسة رقابة.

وقالت شركة "فيسبوك" يوم الثلاثاء 3 أبريل الجاري، إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية، المرتبطة بشركة لتوجيه الرأي العام، يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات سياسية كاذبة ومنسوبة لنشطاء خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وعند سؤاله بشأن الخطوة التي اتخذتها "فيسبوك" اتفق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس مع مراسل لإحدى وسائل الإعلام التي تأثرت بالأمر، قائلا إنها خطوة عدائية ومؤشر على ممارسة الرقابة.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "نتابع الأمر بالطبع، ونأسف له".