الجمعة الثانية لمسيرة العودة.. الاستعدادات متواصلة والاحتلال يهدد

غزة- وطن للأنباء: بإطارات السيارات والمرايا ووسائل أخرى متعددة ومكثفة يستعد الاف المواطنين، اليوم للمشاركة في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

واتخذ الغزيون تدابير لمواجهة قنابل الغاز السامة التي يطلقها جنود الاحتلال صوب المتظاهرين عن طريق استخدام البصل والعطور والمياه والرمال لوقف تأثيراتها السامة، كما يستعد المتظاهرون لاستخدام إطارات مشتعلة لحجب رؤية قناص الاحتلال الذي يستهدف العزل ويقتلهم بدم بارد.

وحث الأمن الداخلي في غزة المشاركين على الحفاظ على سلمية الفعاليات، وتجنب الاحتكاك مع قوات الاحتلال، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات.

ودعا المشاركين أيضًا إلى تجنب ارتداء الملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.

فيما هدد وزير جيش الاحتلال ليبرمان، بأن قواعد اطلاق النار التي تم استخدامها يوم الجمعة المنصرم، والتي نتج عنها 22 شهيداً لن تتغير.

وهدد ليبرمان باستخدام المزيد من القوة ضد المتظاهرين.