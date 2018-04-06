مسيرة سيارات وإغلاق شوارع في أم الفحم احتجاجاً على العنف

القدس- وطن للأنباء: في مسعى لمحاربة العنف والجريمة في أم الفحم، تقيم رابطة أئمة المساجد خطبة وصلاة جمعة جامعة وموحدة، اليوم، في السوق البلدي قرب ستاد السلام لجميع أهالي أم الفحم.

وتسود أم الفحم والمنطقة أجواء من التذمر والقلق، احتجاجا على العنف وجرائم القتل المتكررة، في ظل تخاذل شرطة الاحتلال وعدم القيام بعملها.

وتهدف هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي جرى إقرارها في أم الفحم الضغط على السلطة المسؤولة في مواجهة العنف.

وعممت اللجنة الشعبية في أم الفحم بياناً دعت فيه الجميع للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة، التي دعت إليها رابطة الأئمة حول ظاهرة العنف وجريمة القتل الأخيرة.

وعقد مساء الأربعاء، مجلس بلدي أم الفحم بحضور ومشاركة رئيس اللجنة الشعبية، المهندس زكي إغبارية، وعدد من أعضاء اللجنة وبعض الناشطين في الأحزاب والحركات السياسية.

وناقش الحضور جريمة قتل الشيخ محمد سعادة عبد الغني بشكل خاص وملف العنف في المدينة بشكل عام، وطرح الحضور عددا من الاقتراحات ستقوم لجنة من المجلس البلدي بمتابعة هذه الاقتراحات ودراستها.

ومن بين النقاط التي جرى الاتفاق والتأكيد عليها مسيرة سيارات منظمة تخرج من مدينة أم الفحم وتنتهي في مدينة القدس، حيث سيجري العمل لحشد أكبر عدد ممكن من السيارات والتنسيق مع مدن وقرى وادي عارة والمثلث للمشاركة في هذه المسيرة، وإغلاق شوارع رئيسية من وادي عارة حتى القدس.