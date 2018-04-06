الصين: لا نريد حربا اقتصادية مع أمريكا لكننا لا نخشاها

وطن للأنباء-وكالات: أعلنت الصين أنها لا تريد حربا اقتصادية مع الولايات المتحدة، لكنها أيضا لا تخشاها.

وردا على تكليف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممثل وزارة التجارة بدراسة إمكانية رفع قيمة الضرائب على البضائع المستوردة من الصين إلى 100 مليار دولار، قالت وزارة التجارة الصينية، إن "موقفنا بخصوص العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة يبقى واضحا، نحن لا نريد حربا تجارية، ولكن أيضا لا نخشاها".

وكانت بكين أعلنت الأربعاء عزمها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على فول الصويا، والطائرات، والسيارات، وسلع أخرى مستوردة من الولايات المتحدة، تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار.

(روسيا اليوم)