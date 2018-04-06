جنوب افريقيا: القضية الفلسطينية ستبقى مركزية لشعبنا

رام الله-وطن للأنباء: قال مدير عام وحدة الوساطة والمساندة في وزارة العلاقات الخارجية والتعاون في جنوب افريقيا "اندري خرونخلد" ان القضية الفلسطينية ستبقى مركزية لحكومة وشعب جنوب افريقيا خاصة اننا سندخل عضوية مجلس الأمن".

وأضاف "ان الاهتمام بالاسرى لدى شعب جنوب افريقيا يستند الى قيم ومبادىء نضالية واخلاقية لاسيما ان شعب جنوب افريقيا عانى من الظلم والقمع والاعتقالات وسياسة التمييز العنصري وبالتالي نحن من سيدعم حرية واستقلال الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه".

وتابع"سنكرس تجربة النضال السلمي وحملات الدعم والمقاطعه من اجل عدالة قضية فلسطين".

جاء ذلك خلال لقاء "اندري خرونخلد" برئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع والوفد المرافق له في مقر وزارة العلاقات الخارجية والتعاون في جنوب افريقيا، وبحضور طاقم الوزارة من وحدات حقوق الانسان والعلاقات الدولية والخليج العربي ومجلس حقوق الانسان والشرق الاوسط.

ويأتي اللقاء في اطار حشد الدعم والمساندة لقضية الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.

وقدم سفير دولة فلسطين في جنوب افريقيا هاشم الدجاني، الوفد الفلسطيني الضيف وتحدث عن اهمية موضوع الاسرى الفلسطينيين واحتلاله الصدارة على جدول اعمال القيادة الفلسطينية والرئيس ابو مازن، لما تمثله هذه القضية من استمرار الشعب الفلسطيني بالنضال من اجل الحرية والانعتاق من الاحتلال ولما تمثل من صوت الضمير الانساني والاخلاقي وللاسرى الذين ضحوا بحريتهم من اجل حرية شعبهم.

واستعرض قراقع خلال اللقاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته بحق الاسرى وابرزها، اعتقال الاطفال القاصرين، والاعتقال الاداري التعسفي والاهمال الطبيى والمحاكمات غير العادلة والاعدامات الميدانية التعسفية واحتجاز جثامين الشهداء، وتشريع قوانين عنصرية معادية لحقوق الانسان، وتشديد الاجراءات القمعية على الأسرى داخل السجون، بما يمثله كل ذلك من انتهاكات للقوانين الدولية والانسانية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ولما يمثله من خطر على حياة الاسرى وعلى العدالة الانسانية.