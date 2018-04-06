الاحتلال يقتحم تل جنوب نابلس ويبلغ عائلة طفل باعتقاله

نابلس- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة تل غرب نابلس، وسط إطلاق القنابل الصوتية والإنارة.

وأفادت مصادر محلية بأن دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وسط إطلاق قنابل الصوت والإنارة.

وذكرت أن قنابل الاحتلال تسببت بأضرار في سيارة المواطن موسى الخواجا.

إلى ذلك، أعلنت عائلة عواد من نابلس أن الاحتلال أبلغها باعتقال نجلها القاصر أمس ونقله الى سجن عوفر.

وقال المواطن أمجد عواد: إن ضابطا من الاحتلال اتصل عليهم وأبلغهم أن نجلهم عبادة (16 عاما) معتقل بعد مواجهات جرت في قبر يوسف شرق نابلس، وأنه حول إلى سجن عوفر.