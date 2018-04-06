الاحتلال يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف مسيرة العودة

القدس- وطن للأنباء: دعا سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي ودول الأعضاء فيه بالتدخل لدى الفلسطينيين لوقف مسيرة العودة الكبرى الجارية في قطاع غزة.

وقال دانون في تصريحات نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلي (مكان) إن دانون نقل إلى مجلس الأمن رسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية مفادها أنه "يجب عليها وضع حد للأعمال على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة".

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية مستمرة في إظهار أعمال الشغب هذه وكأنها مظاهرات سلمية"، على حد ادعائه.

وزعم دانون أنه تم استخدام النساء والأطفال دروعا بشرية في المسيرات التي جرت يوم الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن انتقادات دولية واسعة لاعتداء جيش الاحتلال على المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة وقتله 23 شاباً وإصابته أكثر من 1600 آخرين.

"ترجمة صفا"