بدء اشعال اطارات "الكوشوك" على حدود غزة

غزة-وطن للأنباء: شرع مئات الشبان بنقل وإشعال اطارات "الكوشوك" على الحدود الشرقية لمدينة رفح، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وكان الشبان قد توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في المسيرات المتواصلة منذ الجمعة الماضية وحتى منتصف أيار/مايو المقبل للتأكيد على التمسك بحق العودة.

وتمثل مسيرة العودة السلمية اجماعاً فلسطينياً كاملاً، حيث يشارك فيها مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن المسيرة التي تأخذ طابعاً سلمياً تعرضت الجمعة الماضية للقمع بالقوة المفرطة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما خلف 20 شهيداً و أكثر من 1500 اصابة حتى لحظة كتابة هذا الخبر .