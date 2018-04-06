مراسلتنا: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل البيرة الشمالي

رام الله- وطن للأنباء: ضمن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنين يومياً، أقدم عشرات المستوطنون صباح اليوم الجمعة، على رشق مركبات المواطنين بالحجارة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة شمال رام الله.

وقالت مراسلتنا إن مستوطنو مستوطنة "بيت ايل" القائمة على أراضي المواطنين شمال البيرة، رشقوا الحجارة على مركبات المواطنين المارة على شارع رام الله - الجلزون من خلف الجدار المحيط بالمستوطنة.

ويشهد الشارع المذكور أعلاه اعتداءات متواصلة ضد الفلسطينيين، ينفذها جيش الاحتلال باغلاقه لفترات متفاوتة، ومستوطنو "بيت ايل".