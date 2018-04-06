البيت الأبيض يدعو المتظاهرين في غزة لعدم الاقتراب من السياج الفاصل

وطن للأنباء-وكالات: وجّه البيت الأبيض دعوة للفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من السياج الفاصل على حدود غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى اليوم الجمعة .

وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الاوسط، في بيان إنّ "الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوي إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلمياً (…) يجب ألا يقتربوا من السياج الحدودي بأي شكل من الأشكال".

(أ ف ب)