بالطائرات وقنابل الغاز.. الاحتلال يقمع مسيرة العودة على حدود غزة

غزة- وطن للأنباء: قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على حدود غزة، في الجمعة الثانية على انطلاقها.

واستخدمت قوات الاحتلال طائراتها العسكرية في القاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين على حدود غزة، لتفرقتهم.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حدود غزة أطلقت النار تجاه المشاركين في مسيرة العودة، ما أدى الى إصابة 10 مواطنين، جرى معالجتهم ميدانياً.

فيما استخدمت قوات الاحتلال طائرات تصوير مسيّرة لتصوير المتظاهرين.

يشار الى الاف المتظاهرين أشعلوا "الكوشوك" على حدود غزة، ضمن "جمعة الكوشوك" التي أعلن عنها المنسقون للمسيرة.