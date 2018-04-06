الاحتلال يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة

غزة- وطن للأنباء: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، غلاف قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، ليواجه فعاليات "جمعة الكوشوك".

وأكد الجيش في بيان صحفي أنه سيمنع المشاركين في جمعة "الكوشوك" على الحدود الشرقية لقطاع غزة من تدمير السياج الفاصل الذي يحمي الإسرائيليين.

وتوجه مئات المواطنين من كافة مناطق قطاع غزة إلى الحدود الشرقية لأداء صلاة الجمعة، اللمشاركة في فعاليات جمعة "الكوشوك" التي تأتي ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى في غزة.

ويتجمع المئات من المواطنين منذ ساعات الصباح في مختلف المدن والمخيمات من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمال، بناء على دعوة من اللجان التنسيقية والهيئة الوطنية العليا المشرفة على الفعاليات ومسيرة العودة للانطلاق نحو المخيمات في مناطق الشريط الحدودي شمال وشرق غزة.