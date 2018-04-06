"تنسيقية العودة" تحذر من مظاهر قد تحرف سلمية المسيرة

غزة-طن للأنباء: حذّرت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى من مظاهر قد تحرف المسيرة عن سلميتها، داعية إلى التعاون التام لتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال الإسرائيلي لزج روايته ضدها.

وشددت اللجنة في بيان صدر الجمعة على أنها لن تسمح بمرور أي مخطط لحرف المسيرة عن أهدافها وطبيعتها الشعبية والسلمية، وأنها ستفشل الدعاية المتهاوية التي يروجها الاحتلال حولها.

وأعربت عن قلقها من بعض المظاهر والتصرفات الفردية التي تتنافى مع الخطة التدريجية للمسيرة ومع الصورة السلمية التامة المرسومة لها.

وخصت اللجنة تصريحات لأفراد ملثمين ومسلحين يزعمون بأنهم من "وحدات الكاوتشوك" التابعة للمسيرة، معتبرة ذلك تهديدًا قد يحرف المسيرة السلمية عن مسارها السلمي المحدد وفقًا لوثيقة المبادئ التي توافقت عليها كل القوى السياسية والمجتمعية في غزة.

ودعت لجان الضبط والنظام والأمن الميداني للمسيرة وكافة القوى السياسية للتعاون التام لتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال الاسرائيلي جر الجماهير المتعطشة للعودة والحريّة إلى ممارسات ومظاهر عنيفة يستخدمها الاحتلال في روايته ضد المسيرة السلمية.