مواجهات وحرق "كوشوك" في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اندلعت مواجهات مع الاحتلال عقب صلاة الجمعة، في مختلف أنحاء الضفة المحتلة.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوباً، حيث تشهد القرية مواجهات اسبوعية بعد قرار الاحتلال مصادرة بعض أراضيها لصالح الاستيطان.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم، التي تنظم مسيرات أسبوعية منذ أعوام طويلة، رفضاً للاستيطان.

وفي المزرعة الغربية برام الله، اندلعت مواجهات مع الاحتلال عقب أداء المواطنون لصلاة الجمعة على أراضيٍ مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وأحرق الشبان اطارات السيارات "الكوشوك" تضامناً مع مسيرة العودة الكبرة على حدود غزة، ورفضاً لاعلان القدس عاصمة دولة الاحتلال.

وكذلك على حاجز "بيت ايل" شمال البيرة، اندلعت مواجهات مع الاحتلال تخللها حرق "الكوشوك".

فيما قمعت قوات الاحتلال المسيرة على المدخل الشمالي للبيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

أما الخليل، فقد قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت نصرة لغزة وشهدائها في الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى.

يتبع ..