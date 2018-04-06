الاحتلال يكافح دخان "الكاوشوك" بمراوح ضخمة

غزة-وطن للأنباء: استدعى جيش الاحتلال صباح الجمعة شاحنات تابعة للإطفاء تحمل مراوح كبيرة، وذلك لتفريق دخان "الكاوشوك" وإبعاده عن جنوده شرق قطاع غزة.

وذكر مراسل القناة الثانية "نير دبوري" أن هكذا مراوح ستوضع قرب أماكن تمركز الجنود خلال إشعال الإطارات للحيلولة دون التشويش على الرؤية خشية حدوث عمليات تسلل في تلك الأثناء.

وتوجه في وقت سابق آلاف الفلسطينيين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق في القطاع، والتي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة هناك ومجموعة فعاليات، أبرزها مهرجان تأبين شهداء المسيرة.

وتسود حالة من القلق والهلع أوساط مستوطني غلاف قطاع غزة إثر مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية للقطاع.

وأعرب مزارعون في تلك المناطق عن قلقهم من استمرار تواجد المتظاهرين قريبًا من حدود غزة، مشيرين إلى أن "هناك خشية مستمرة من تدفق الآلاف عبر الحدود لمناطق الغلاف".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مزارع بكيبوتس "نتيف هعسراه" قوله بأنه لا يمكن الادعاء بأن الأمور طبيعية كما لا يمكن الاستهانة بالتهديدات القادمة من وراء الحدود".

ويشير إلى أنه "وحتى لو لم يقتحم مليون فلسطيني الحدود فيكفي دخول 10 آلاف إلى مناطق الغلاف ليخلقوا تهديدًا غير محسوب النتائج".