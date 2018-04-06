3 شهداء و 250 اصابة في قمع الاحتلال لمسيرة العودة

غزة - وطن للأنباء: اعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 شبان واصابة اكثر من 250 اخرين في اخر احصائية لاعتداء قوات الاحتلال على مسيرة العودة في قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مجدي رمضان شبات شرق قطاع غزة.

وكان الشاب أسامة خميس (38 عاماً) قد استشهد في وقت سابق برصاص جيش الاحتلال بعد قمعه لمسيرات العودة الكبرى قرب السياج الفاصل لقطاع غزة، وسبقه الشاب ثائر رابعة متأثرا بجراحه التي اصيب بها في وقت سابق.

وتوجه في وقت سابق آلاف المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق في القطاع، والتي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، استكمالاً لمسيرات العودة .