"الكنائس" تطالب الحكومة بالعودة عن قرار الغاء عطلة عيد الفصح

رام الله-وطن للأنباء: احتج مجلس كنائس رام الله على الغاء الحكومة، لعطلة "عيد الفصح المجيد" الذي يصادف يوم الأحد المقبل، وطالبها بالعودة عنه .

وقال مجلس الكنائس في بيان وصل وطن للأنباء نسخة عنه، إنه" في الوقت الذي ندافع فيه عن وحدتنا الوطنية، وفي الوقت الذي اعتدنا فيه ان يكون عيد الفصح المجيد عيدا وطنيا يعبر عن اصالة شعبنا، تفاجأنا جميعا بعدم الاعلان عن هذا العيد كعطلة وطنية في فلسطين".

وأضاف البيان "اننا نعلن اعتراضنا واحتجاجنا على هذا القرار، ونؤكد على اهمية ان يكون هذا العيد وطنيا يوضع على لائحة الاعياد التي تقرها منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية".

وتابع"من القدس، عاصمتنا الأبدية، انطلق هذا العيد ووصل لكافة بقاع الارض، ولا يزال الكثيرون يحملون النور المقدس من القدس الى كنائسهم في كافة انحاء فلسطين والى البلدان المجاورة تعبيرا عن مركزية القدس لجميع المسيحيين في العالم".

وأكد البيان، أن مكانة وقيمة هذا العيد تقوي النسيج الوطني الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه ليكون عيدا تفخر به فلسطين التي حملته الى العالم بأسره.

وطالب المسؤولين اخذ الموضوع بجدية والعودة عن القرار وإعلان عيد الفصح المجيد عيدا وطنيا كالمعتاد .

وكانت وطن للأنباء أنتجت تقريراً مصوراً بعنوان "رؤساء الكنائس مستاؤون من الحكومة في عيد الفصح المجيد" للاطلاع عليه اضغط هنا