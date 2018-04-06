‏السنوار: نسير على نهج الشهيد عرفات وانتظروا زحفنا القريب

رام الله - وطن للأنباء: ‏قال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن مسيرات العودة تعتبر حالة وطنية من المستوى الأول، ويجب الحفاظ عليها بأعلى درجة ممكنة.

وأضاف السنوار خلال مشاركته بمخيم العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم: "نحن نسير على نهج الشهيد ياسر عرفات بموازنة الكفة ومقاومة العدو".

وشدد على أن غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني، مضيفا "إذا انفجرنا سوف ننفجر في وجه الاحتلال الاسرائيلي".

‏وقال السنوار: " نحن على عهد المقاومة والتحرير، ونخرج اليوم لنقول للعالم أجمع أن غزة حرة، وسنخرج على مدار الايام القادمة وسنفاجئ شعبنا ولينتظروا زحفنا القريب".