اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في الخليل

رام الله - وطن للأنباء: اصيب عدد من الشبان بالاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت بمنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أنّ قوّات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الذين يلقون الحجارة عليهم.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في المنطقة، فيما استخدمت قوّات الاحتلال المياه العادمة في تفريق الشبان.

وكانت قوّات الاحتلال قد حاصرت مسيرة نظمتها القوى الوطنية في محافظة الخليل في منطقة المحول القريبة من مستوطنة "كريات أربع"، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات التضامنية مع قطاع غزة، والمطالبة برفع الاغلاقات عن قلب مدينة الخليل.