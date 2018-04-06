إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين الأسبوعية

رام الله- وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية التي انطلقت اليوم الجمعة من وسط قرية بلعين.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند بوابة جدار الفصل العنصري، الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، تجاه المشاركين من أهالي القرية والمتضامنين الأجانب، وصورت المتظاهرين من أعلى الأبراج العسكرية.

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات والشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.