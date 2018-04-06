الاحتلال يستهدف المسعفين والصحفيين في مسيرة العودة

غزة - وطن للأنباء: أصيب عدد من المسعفين بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف شرق مدينة رفح بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات الدائرة قرب السياج الفاصل.

وقالت مصادر طبية إن 7 مسعفين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق بعد استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفيات.

كما منعت قوات الاحتلال المتواجدة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة الصحفيين من العمل، وطالبتهم من خلال مكبرات الصوت الابتعاد عن منطقة المواجهات.