البردويل: الفلسطينيون قبروا "صفقة القرن" والمصالحة التي يُقصد بها التمكين لا رجوع اليها

رام الله - وطن للأنباء: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يقبر صفقة القرن وملحقاتها إلى الأبد من خلال مسيرات العودة الكبرى والتضحيات التي يقدمها.

وقال البردويل في لقاء مع فضائية الغد، "إن الاحتلال يريد أن يعسكر انتفاضة الشعب الفلسطيني باتهام حماس بالمسؤولية عن مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأضاف: "أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الوضع الدولي، ويحاول أن يشوه صورة الشعب الفلسطيني".

وعن ملف المصالحة، قال البردويل، "إن المصالحة تعني أن يكون هناك وحدة بالمشاركة السياسية، ولكن للأسف البعض فهم أن المصالحة تسليم من جهة إلى جهة".

وشدد البردويل على أن "مصطلح التمكين أساء للشعب الفلسطيني، ولا رجوع إلى المصالحة التي يُقصد بها التمكين، الذي يريده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله".

فلسطين اليوم