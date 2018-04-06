اصابات بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز داخل حديقة الحيوانات في قلقيلية

رام الله - وطن للأنباء: اصيب عدد من المواطنين ظهر اليوم في مدينة قلقيلية بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حديقة الحيوانات في مدينة قلقيلية، ما ادى الى اصابة العشرات من المواطنين بالاختناق.

واوضح الهلال الاحمر الفلسطيني ان 48 اصابة بالاختناق بالغاز تم علاجها ميدانيا في حديقة الحيوانات في قلقيلية بينما جرى نقل اصابة واحدة الى المستشفى .