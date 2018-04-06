نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قنص الصحفيين في غزة

رام الله - وطن للأنباء: اصيب اليوم الجمعة ستة صحفيين نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الرصاص اتجاههم بشكل متعمد في استمرار لجريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين الذين يتظاهرون سلميا على حدود المحافظات الجنوبية " قطاع غزة "، رغم ارتدائهم الملابس الخاصة بالصحفيين ووجودهم في اماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين ، ولم يشكلوا أي خطر او تهديد على جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وحسب افادات الصحفيين لخلية الازمة التي شكلتها نقابة الصحفيين لمتابعة الانتهاكات بحق الصحفيين فقد اصيب الصحفي ياسر مرتجى برصاص الاحتلال في البطن شرق خان يونس.

وكان مرتجي على مسافة 350 متر من الحدود ويرتدي الملابس الخاصة بالصحفيين المتعارف عليها دوليا.

وفي مدينة غزة اصيب الصحفيين أدهم الحجار بطلق ناري في القدم والصحفي عز ابو شنب بطلق ناري في القدم ، كما الصحفي صابر نور الدين شرق غزة واصيبت الصحافية إسلام الزعنون مراسلة تلفزيون فلسطين بالاختناق اثناء تغطيتها المباشرة من الحدود شرق غزة.

وفي شمال القطاع اصيب الصحفي ابراهيم الزعنون برصاصة في يده اثناء تغطية الاحداث في شرق جباليا في شمال قطاع غزة ونقل على اثرها الى مستشفى بيت حانون المحلي لتلقي العلاج ، كما اصيب الصحفي خليل ابو عاذرة من فضائية الاقصى .

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاستهداف المقصود للصحفيين في غزه من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي والذي أدى لإصابة الصحفيين وتؤكد انها ستتابع التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد مسيرات العودة الشعبية السلمية في غزه واستهداف جميع أبناء شعبنا ومنهم الصحفيين فرسان الحقيقة.

وحملت النقابة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب دولة الاحتلال المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين.

وتؤكد النقابة ان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وان مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية