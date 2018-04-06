"مركز طولكرم" يتأهل الى دوري المحترفين

رام الله - وطن للأنباء: عاد فريق مركز طولكرم "السمران" الى مصاف الكبار بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد ان انهى لقائه الفاصل حول البطاقة الثانية المؤهلة "للمحترفين"، بفوز صعب وبشق الانفس على أبناء القدس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الشهيد جمال غانم، في ختام دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي".

وكان "الأبناء" بحاجة الى تعادل أقل شيء ليضمن التأهل للمحترفين فيما بحث "السمران" على الفوز كحل وحيد من اجل خطف البطاقة الثانية، بعد مركز الامعري.

وتقدم "الأبناء" بالنتيجة بهدف حمل توقيع لاعبه عمر اردنية في الدقيقة "61". وعندما كان الجميع يظن ان التأهل من نصيب الأبناء، قلب "السمران" النتيجة في غضون دقيقة واحدة، ففي الدقيقة 86 تم تعديل النتيجة عن طريق خالد سالم عبر النقطة البيضاء "ضربة جزاء" ترجمها الى داخل الشباك.

ولم يدم التعادل اكثر من دقيقة حتى خطف معن جمال هدف فريقه الثاني والفوز وسط فرحة عارمة عمت مدرجات الملعب.

بهذا الفوز احتل "السمران" المركز الثاني برصيد 44 نقطة، اما الأبناء فتراجع للترتيب الثالث متجمدا رصيده عند 42 نقطة.

ومع اسدال الستار عن اختتام مشوار دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" يكون مركزي الامعري وطولكرم قد صعدا الى دوري المحترفين، فيما هبط كلا من يطا وسلوان وبيت امر الى مصاف الدرجة الثانية.