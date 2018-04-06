أذربيجان تدعو لتطبيق القانون الدولي في فلسطين

رام الله - وطن للأنباء: اكد رئيس البرلمان الأذري "اوكتاي اسادوف" على حسن العلاقة التي ترتبط بلده بفلسطين وأكد أن الدعم الذي يعبر عنه الرئيس الأذري في المنظمات الدولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية هو موقف الأذريين جميعاظن مرسلا تعازيه الحارة لعائلات الشهداء في غزة وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وجاء حديث اسادوف خلال استقباله وزير الخارجية رياض المالكي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن عشر للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

من جهته اطلع المالكي اسادوف على عدد القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة والتي تبلغ نحو سبعمائة وخمس قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وست وثمانين قرار في مجلس الأمن و اربعمائة توصية في مجلس حقوق الانسان.

ودعا اسادوف الى تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين.