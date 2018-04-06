الاحتلال يمنع إدخال "الكاوتشوك" الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

غزة - وطن للأنباء: قال عبد الهادي حميد رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الاسرائيلي قرر عدم ادخال إطارات "الكاوتشوك" الى غزة حتى اشعار اخر.

وبين حميد انه كان من المقرر ادخال 4 شاحنات تم التنسيق لها مسبقًا من قبل الجمعية عبر الوزارة الا ان الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجيء وغير مبرر.

يشار الى ان وزارة النقل والمواصلات كانت قد أوقفت سابقا ادخال "الكاوتشوك" المستعمل حفاظا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت فقط لادخال "الكاوشوك" الجديد.

ووصف حميد القرار بانه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.

المصدر: القدس دوت كوم