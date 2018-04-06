صحة غزة تجدد مناشدتها بضروره توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ

غزة- وطن للأنباء: جددت وزارة الصحة في قطاع غزة، مناشدتها الى كافة المؤسسات الإغاثية والمنظمات الدولية بسرعة توفير الأدوية ومستلزمات أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والتي تتعرض أرصدتها الى حالة من الاستنزاف المستمر جراء الاعداد الكبيرة من الجرحى التي وصلت الى المستشفيات والنقاط الطبية، إثر تتابع الأحداث الميدانية لليوم الثامن على التوالي في غزة.

وطالبت الوزارة بدعم جهود الطواقم الطبية في تلك المواقع والتي تعمل بكل جدارة في علاج وانقاذ حياة الجرحى والمصابين.