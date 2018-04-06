الأزهر يدين قمع الاحتلال لمسيرة العودة

وطن للأنباء: أدان الأزهر الشريف بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات السلمية في قطاع غزة، ما اسفر عن ارتقاء ثمانية شهداء، إضافة لأكثر من ألف مصاب.

وانتقد الأزهر، في بيان له مساء اليوم الجمعة، الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في إدانة المذبحة التي ارتكبها الاحتلال يوم الجمعة الماضي، ضد المتظاهرين السلميين شكل غطاء له كي يواصل جرائمه.

وجدد الازهر التأكيد على دعمه الكامل لشعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.