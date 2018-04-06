برشلونة يختتم استعداداته لمواجهة ليغانيس

رام الله - وطن للأنباء: اختتم برشلونة استعداداته اليوم الجمعة، لمباراة ليغانيس غداً السبت، على ملعب كامب نو في إطار الجولة 31 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدخل "البلاوغرانا" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما وضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير الأربعاء الماضي، على روما الإيطالي بنتيجة 4-1.

ويأمل رجال إرنستو فالفيردي في الخروج بالنقاط الثلاث لضرب أكثر من عصفور بحجر للاقتراب أكثر من استعادة لقب الليغا من الغريم التقليدي ريال مدريد، والحفاظ على فارق الـ9 نقاط مع ملاحقهم المباشر، أتلتيكو مدريد، الذي سيدخل اختباراً صعباً في اليوم التالي أمام الفريق الملكي في "ديربي مدريد" على ملعب "سانتياغو برنابيو".

كما يأمل الفريق الكاتالوني في أن تكون مباراة ليغانيس خير إعداد لمباراة إياب دور الثمانية بـ"التشامبيونز" يوم الثلاثاء أمام روما على ملعبه "الأوليمبيكو".

ويحلق برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ليغانيس في المرتبة الـ14 بـ36 نقطة.