منتدى الإعلاميين يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في استهداف الصحفيين

وطن للأنباء: زار اليوم الجمعة وفد من مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفيين المتواجدين شرق مدينة غزة للتغطية الميدانية لفعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وثمن مجلس إدارة المنتدى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون الفلسطينيون في سبيل نقل الحقيقة وتوثيق جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين.

وقال عماد الافرنجي رئيس المنتدى الذي تنقل بين الصحفيين برفقة أمين سر المنتدى محمد ابو قمر، وأمين الصندوق مصطفى حجازي " الاعلام أحد الأدوات الهامة في نضال شعبنا، ودوره البارز في تحريك العالم للوقوف إلى جانب حقوق شعبنا، لكن سلامة الصحفي هي الأهم ، وحياته الأغلى " وأضاف أن جنود الاحتلال تلقوا قرارا رسميا ومعلنا باستهداف الصحفيين الفلسطينيين ، محاولين منع الصور والحقيقة أن تصل الى الرأي العام العالمي " .

وشدد على ان الصحفيين الفلسطينيين اتخذوا قرارا واضحا عن سابق إصرار بالانحياز الى الحقيقة ، وهم يقمون بعملهم المهني والأخلاقي ونقل الصورة كما هي بما تتضمنه من ارهاب واجرام الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء و الاطفال والشيوخ .

وأوضح الافرنجي ان استهداف الصحفيين والمصورين اليوم الجمعة وفي مناطق الصدر والقلب هي قرار واضح بالاغتيال لفرسان الحقيقة وعيون الوطن ، بيد أن ذلك لن يمنع الصحفيين من مواصلة دورهم مهما بلغت التضحيات .

وقال "أن الرواية الاسرائيلية فضحت في المشهد العالمي بفضل الصور التي نقلها الصحفيون الفلسطينيون ودفعوا ثمنها من دمائهم ، وأثبتت مدى السلمية التي عمل فيها المتظاهرون الفلسطينيون ودحضت الدعاية السوداء للاحتلال وأبواقه القذرة .

وفي ظل تصاعد الاستهداف الاسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين حيث أصيب اليوم أربعة صحفيين عدد منهم تعرضوا لإصابات بالغة، دعا الإفرنجي الصحفيين لاتخاذ وسائل الحيطة والحذر والحفاظ على أنفسهم ،