غزة: 10 شهداء وأكثر من 1350 مصابا حصيلة "جمعة الكوشوك"

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة، فجر السبت، ارتفاع حصيلة شهداء "جمعة الكوشوك" إلى (10) بعد استشهاد صحفي وشاب متأثرين بجراحهما فجر اليوم.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن المصور الصحفي ياسر مرتجى (30 عاما) استشهد متأثرا بجراحه، وسبقه بوقت قصير استشهاد الشاب حمزة عبد العال (23 عاما) متأثرا بإصابته أيضا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا الجمعة وهم: مجدي رمضان شبات (38 عاما)، والطفل حسين محمد ماضي (16عاماً) وأسامة خميس قديح (38عاماً) وإبراهيم العر(20عاماً) وصدقي أبو عطيوي (45عاماً) ومحمد سعيد موسى الحاج صالح (33عاماً)، ويحي الزاملي (17 عاما)، إضافة إلى استشهاد الشاب ثائر محمد رابعة متأثراً بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضي شرق مخيم جباليا.

وأضاف القدرة بأن (1354) مواطنا اصيب خلال مواجهات الجمعة منهم (491) بالرصاص الحي والمتفجر، فيما لا يزال (33) جريحا بوضع الخطر.

وانطلقت الجمعة فعاليات الجمعة الثانية من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة آلاف المواطنين من قطاع غزة، مع حرق لآلاف الإطارات التالفة (الكوشوك) لحماية المتظاهرين السلميين من رصاصات جنود الاحتلال .