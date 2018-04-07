زخات متفرقة من الامطار مساء اليوم

رام الله- وطن للأنباء: يكون الجو اليوم السبت صافيا الى غائم جزئي ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات المساء والليل لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائماً جزئياً وبارداً نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً ، وتسقط في ساعات الصباح زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

اما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .