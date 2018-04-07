5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: أفادت إذاعة "صوت الاسرى" أن خمسة أسرى يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير باهر محمد محمود بدر (40 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في السجون، والأسير أحمد نايف عطية تركمان (45 عامًا) من جنين والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة اضافة الى الأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي (39 عامًا) من بلدة الطيبة المحكوم بالسجن 26 عامًا المعتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 15 عامًا في سجون الاحتلالظت والأسير عرابي صابر شريف سوالمة ذوقان (40 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا المعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، والأسير صهيب خليل أحمد كبها من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 11 عامًا المعتقل منذ عام 2009، وأمضى تسعة أعوام كاملة في سجون الاحتلال.