البيت الأبيض: ترمب سيلتقي ولي عهد الإمارات قريبا

رام الله - وطن للأنباء: أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيستقبل قريبا ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، غير أنه لم يُحدد تاريخا لهذا اللقاء.

وقال البيت الأبيض في بيان "يتطلع الرئيس وولي العهد إلى الاجتماع في البيت الأبيض لمواصلة النقاش حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن ترمب تحادث هاتفيا مع بن زايد "لمناقشة التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون في عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن كل دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها ويجب أن تفعل المزيد لزيادة التنسيق مع بعضها ومع الولايات المتحدة، لضمان السلام والازدهار لشعوب المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الرجُلين "اتفقا على أهمية وجود مجلس تعاون خليجي موحد".