تنقل 4232 مسافر الجمعة على معبر الكرامة

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4232 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 1975 مسافر

قادمين : 2257 مسافر

مرجعين : 16 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.