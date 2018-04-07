حركة المقاطعة تدعو اديداس لوقف دعم اتحاد الكرة في دولة الاحتلال

وطن للأنباء: طالب أكثر من 130 ناديا رياضيا فلسطينيا شركة "أديداس" العالمية العملاقة للملابس الرياضية، بالتراجع عن قرار رعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وقال عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، إن المطالبة تأتي بسبب مشاركة أندية المستوطنات في الاتحاد الإسرائيلي، وفشله في وقف الشعارات العنصرية والفاشية التي تصدرها الجماهير الإسرائيلية داخل الملاعب.

واعتبر البرغوثي، أن "رعاية أديداس، لهذا الاتحاد بمثابة منح علامتھا التجارية لتبييض صورة إسرائيل، والتغطية على انتھاكاتھا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، الذين عادة ما يتعرضون للاعتداء والاعتقال والقتل، ويحرمون من حرية الحركة للمشاركة في المباريات".

وأشار أن "إصرار الشركة على استمرار تواطئها في التغطية على الجرائم الإسرائيلية، كما حذّرت الأندية الفلسطينية في بيانها سابقا (دون تحديد زمن صدوره)، سيعرضها للمساءلة القانونية وحملات مقاطعة عالمية".

واستدرك البرغوثي بالتأكيد على أن "BDS" لم تدعُ بعد لمقاطعة "أديداس"، وذلك لإعطائها فرصة للتراجع، لكنه قال إنه "يجري التخطيط لحملة مقاطعة واسعة" إن لم يتم ذلك.

وكانت شركت "أديداس"، قد رعت بشكل سري الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم خلال موسم 2016/ 2017، غير أن تقارير كشفت عن الاتفاق بعد ظهور شعار الشركة على قمصان المنتخب في ذلك العام.