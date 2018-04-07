"من المغرب إلى فلسطين أماه ارفعي الجبين".. حملة تضامن في مدينة مكناس مع فلسطين

وطن للأنباء: شهدت مدينة مكناس المغربية فعالية دعم للشعب الفلسطيني ، في اطار الدورة الثالثة لحملة "قلب الميمة (الأم) يجمعنا" الإنسانية.

وعَرِفَ حفل الاختتام تكريم، أحد رموز الدعم المغربي للقضية الفلسطينية، د.منى خرماش إلى جانب زوجها، د.محمد الأغظف غوتي، اعترافا بمجهوداتهما في العمل التطوعي، وذلك من خلال مشاركتهما في أكثر من وفد طبي مغربي زار قطاع غزة.

وقدمت فرقة دبكة، من طلبة فلسطينيين بكلية طب وصيدلة سيدي محمد بن عبد الله (حكومية)، بفاس (شمال)، عرضا فنيا مستلهما من التراث الشعبي.

وإلى جانب ذلك، قدم الشاعر المغربي، سفيان أشساش، قصيدة شعرية، للشاعر الفلسطيني "تميم البرغوثي"، بعنوان " في القدس"، كما قدم أيضا قصيدة له عن الأم.

ومن الفقرات الفنية، التقى الجمهور، بالفرقة المغربية، "موزار طيف الخيال"، التي قدمت عرضا مؤثرا عن طريق الظل، يحكي معاناة الشعب الفلسطيني والأم الفلسطينية بشكل خاص، والذي أبهر الجمهور بشكل ملحوظ، بعنوان "الدمعة العربية حول القدس".

وتغنى الفنان المغربي، يوسف لبيب، بفلسطين، بأغنية "أناديكم"، التي تخاطب الأسرى، والشهداء، والشعب الفلسطيني، الذي يكافح بصبر على ظلم الاحتلال وجرائمه المتواصلة، من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل، توفيق زياد، ومن ألحان الفنان اللبناني، مارسيل خليفة.

وبمشاركة هيئات رسمية وجمعيات أهلية، إلى جانب سفارة فلسطين بالرباط، احتفت هذه الدورة، بالأم الفلسطينية، تحت شعار "من المغرب إلى فلسطين أماه ارفعي الجبين"، من 6 الى 17 ابريل، نيسان الجاري.