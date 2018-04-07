بالفيديو .. مسيرة جماهيرية حاشدة في سخنين بالداخل المحتل رفضا لجرائم الاحتلال في غزة

رام الله - وطن للأنباء: انطلقت من أمام مسجد النور في سخنين في الداخل المحتل، المظاهرة القطرية الوحدوية تضامنا مع مسيرة العودة في غزة.

وجابت المظاهرة شوارع البلدة القديمة في سخنين وصولا الى مقبرة الشهداء في البلدة، يتقدمها أعضاء القائمة المشتركة وقيادة لجنة المتابعة العليا.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات داعمة لغزة والثوابت الفلسطينية، مؤكدين على حق العودة غير القابل للتقادم او النسيان، وعروبة مدينة القدس.

وتأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة نشاطات اقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، والتي ستنظم اسبوعيا حتى ذكرى يوم النكبة في 15 ايار/مايو المقبل.