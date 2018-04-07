القوى الوطنية والاسلامية في رام الله تدعو لإحياء الذكرى الـ70 لمجزرة دير ياسين

رام الله - وطن للأنباء: دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى إحياء الذكرى الـ70 لمجزرة دير ياسين، يوم الاثنين المقبل، مفي وقفة على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في تمام الساعة السادسة مساء.

وقالت القوى في بيان لها، اليوم السبت، إن "يوم الثلاثاء المقبل سيجري تنظيم وقفة تحدي أمام ضريح الشهيد الوزير زياد أو عين في بلدة ترمسعيا، إثر محاولة عصابات المستوطنين تدنيس وتخريب النصب التذكاري، وذلك عقب انتهاء اعتصام الأسرى الأسبوعي أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة".

ودعا البيان أهالي محافظة رام الله والبيرة إلى "اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال بعد صلاة الجمعة، باتجاه حاجز بيت ايل الاحتلالي،تأكيدا على رفض قرارات ترمب، وإجراءات الاحتلال، وانسجاما مع الوحدة الميدانية على جميع نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة وقطاع غزة، ورفضا لصفقة العصر واي محاولات للقفز عن حقوق شعبنا".