هنية : مسيرات العودة دَكَت نظرية الأمن وقادرون على خلط الاوراق

غزة - وطن للأنباء: أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم السبت، أن مسيرات العودة المستمرة في جمعتها الثانية دكت نظرية الأمن على حدود قطاع غزة، وأكدت على حق شعبنا في الحفاظ على الثوابت.

وقال هنية خلال كلمة مقتضبة ألقاها في صلاة جنازة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى: إننا نقف اليوم أمام شهيد من شهداء أبناء شعبنا في مسيرة العودة ، الذي دفع دمه ثمن نقل رسالة الحق ونقل صورة أبناء شعبنا المرابط المحاصر.

واضاف هنية، إن الشعب الفلسطيني قادر على أن يخلط الأوراق في وجه الاحتلال في أصعب وأحلك الظروف.

وقال هنية إن الزحف إلى حدود قطاع غزة صورة عز لشعب مقدام شجاع دكت بعنفوانها وسلميتها نظرية الأمن "الإسرائيلية" ونظرية العسكر المستنفر من جنود الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول كيّ الوعي الفلسطيني في الانتفاضة الثانية وإيجاد فلسطيني جديد، منوها إلى أن مسيرة العودة الكبرى هي معركة في ميدان الوعي والحقيقة وميدان التأكيد على ثوابت شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة المقدس لكل أرض فلسطين.