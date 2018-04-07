الصالحي: تصريحات ولي العهد السعودي مرفوضة وتعكس انحرافاَ خطيراً عن الاولويات

رام الله - وطن للأنباء: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، ان تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتتالية تعكس انحرافات خطيرة عن الأولويات، معبراَ عن رفضه وإدانته لها.

وأوضح الصالحي في تصريح صحفي، وصل وطن نسخة عنه، اليوم السبت، ان اسرائيل هي من تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية وتتنكر للحقوق الفلسطينية بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية، وان إنهاء الاحتلال هو المقدمة الفعلية للسلام.

وأضاف الصالحي أن الصراع مع إيران وأثره الخطير على المنطقة، لا ينبغي ان تكون نتائجه مكافأة إسرائيل على مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الصالحي على أنه لا بد من التفاوض المباشر مع إيران لحل هذا الصراع وعدم تمكين إسرائيل من استثماره لمواصلة احتلالها للأراضي العربية.

وفي نفس السياق أدان الصالحي تصريحات رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم والتي أعطى بها الحق لليهود بالعيش بالأراضي العربية المحتلة، معتبراً ان هذه التصريحات تعكس حالة التخاذل العربي.

وأكد الصالحي على ضرورة مواصلة التصدي للمحاولات الامريكية والإسرائيلية الهادفة لتغيير أولويات مبادرة السلام العربية القائمة على إنهاء الاحتلال ليصبح محورها التطبيع معها بدلاً من إنهاء الاحتلال الذي ينسف هذه المبادرة.

واعتبر الصالحي، ان هذه التصريحات تقدم مكافأة ثمينة لإسرائيل على افشالها ورفضها لهذه المبادرة وعلى استخفافها بالروح الإيجابية التي حكمتها وحكمت الموقف العربي والإسلامي الذي ساندها، بما في ذلك الموقف من السعودية التي أطلقت هذه المبادرة.