اصابتان برصاص قناصة الاحتلال شرق غزة

غزة- وطن للأنباء: أصيب شابين برصاص جيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم السبت، في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وحسب شهود عيان، فإن قناصة جيش الاحتلال أطلقوا النار بشكل متقطع صوب أعداد من المتظاهرين بمنطقة ملكة شرق غزة، وهي نقطة من نقاط الاعتصام الخمسة التي اعنت عنها مسيرات العودة.

كما أطلق جنود الاحتلال بعد عصر اليوم، النار صوب شبان قرب السياج الفاصل شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات.

من جانبها استنكرت وزارة الصحة سياسة الاحتلال ي الممنهجة في استهدافه الطواقم الصحية الميدانية بهدف إعاقة عملها في إخلاء ونقل المصابين والتسبب المباشر في إصابة 3 مسعفين بجراح متوسطة، وإصابة 8 أخرين بالاختناق جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع وتضرر جرئي في سيارتي إسعاف تابعة للخدمات الطبية.

ودعا أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بتوفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية والوحدات الإسعافية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

كما وطالب نادي الاعلاميات يتشكل لجنة لتقصي الحقائق من الاتحاد الدولي للصحافيين، وفضح جرائم الاحتلال ضد المدنيين ، وخاصه العامليين والعاملات في المجال الاعلامي، إضافة إلى وحدة الجسم النقابي الفلسطيني ليصبح أكثر قدرة في الدفاع عن حقوق الصحافيين والصحافيات.

وأدان النادي في بيان، اليوم السبت، استهداف جيش الاحتلال أمس الجمعة لسبعة صحفيين بإطلاق الرصاص الحي باتجاههم بشكل متعمد، رغم ارتدائهم الملابس الخاصة بالصحفيين التي تميز وجودهم بين المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد الصحفي المصور ياسر مرتجى.