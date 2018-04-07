طعن محجبة في تكساس الأميركية

وطن للأنباء- وكالات: أصيبت امرأة مسلمة محجبة بجروح جراء حادث طعن تعرضت له في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية (جنوب)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مساء الجمعة.

وذكر موقع "دالاس نيوز" الإخباري الأميركي أن رجلا هاجم امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وتعمل ممرضة، وطعنها بسكين في ذراعها أثناء عودتها من عملها، بعد أن وجّه إليها إهانات عنصرية بسبب ارتدائها حجابا.

وأضاف الموقع أن سائق سيارة أخرى شاهد الحادث وحاول منع الاعتداء، لكن المهاجم تمكن من الهرب في النهاية.

وذكر الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في هيوستن -في بيان- أنه رصد مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المهاجم.

وأضاف المجلس أن الهجوم وقع يوم الخميس الماضي.

وقال مصطفى كارول، المدير التنفيذي لكير في هيوستن: "نأمل من أي شخص لديه معلومات عن هذا الهجوم المدفوع بالكراهية على ما يبدو، أن يبلغ فورا سلطات إنفاذ القانون".

وأصيبت المرأة بجرح قطعي في ذراعها جراء الهجوم ونقلت إلى مستشفى للعلاج، بينما أعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق في الحادث.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوعين من تعرض مسلمة محجبة أخرى لهجوم وحشي من قبل رجل أميركي أثناء وجودها في مستشفى بومونت في ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ميترو" البريطانية أواخر الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن جون ديليز البالغ من العمر 57 عاما، اعتدى بوحشية على فتاة محجبة تبلغ من العمر 19 عاما، دون أي سبب يذكر.

وبحسب شريط الفيديو الذي بلغ طوله عشرين ثانية، فقد توجه ديليز نحو الضحية وانهال عليها ضربا ولكما، قبل أن يهرع عدد من الموجودين للإمساك به وإنقاذ الفتاة.

وتشير الصحيفة إلى أن الضحية رفعت دعوى قضائية من أجل التعويض، حيث تطالب المستشفى بتعويض قدره 25 ألف دولار، لفشله في تفادي اعتداء ديليز عليها.

(المصدر: وكالة الأناضول,الجزيرة)