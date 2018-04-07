جيش الاحتلال يهدد حماس من استمرار مسيرات العودة

غزة- وطن للأنباء: هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف "مواقع ومصالح" لحركة حماس، في قطاع غزة حال استمرار التظاهرات بـ"تسخين" السياج الأمني شرقي القطاع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الجيش لا يمكن أن يقبل بتحويل منطقة السياج إلى معركة استنزاف ساخنة طوال الوقت سواءً فوق الأرض عبر استمرار المسيرات، او تحتها عبر استمرار حفر الأنفاق".

وبحسب الصحيفة؛ "يعتقد الجيش أن حماس تقوم بتسيير التظاهرات في الميدان وستحاول الحفاظ على جذوتها حتى منتصف الشهر القادم، في حين سيخرج عدد الضحايا المرتفع المجتمع الدولي من لا مبالاته والذهاب نحو ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش سيحاول التقليل من عدد المصابين بالتظاهرات المقبلة خشية تدهور الأمور نحو مواجهة واسعة في القطاع، "والتي لا ترغب بها حماس الآن" بحسب وجهة نظر الاستخبارات الإسرائيلية.

كما أن المستوى السياسي الإسرائيلي– بحسب الصحيفة- غير معني بالتصعيد على جبهة القطاع سواءً بسبب الثمن الباهظ المرتبط بهكذا مواجهة، أو على ضوء التطورات السلبية لـ"إسرائيل" على الجبهة الشمالية في سوريا.

ويستمر مئات الفلسطينيين بالتواجد في خيام العودة شرقي محافظات القطاع الخمس استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

واستشهد 29 فلسطينيًا وأصيب و2850 بالرصاص الحي والاختناق بينهم 79 بحالة خطرة خلال تسعة أيام جراء قمع قوات الاحتلال حراك العودة.

"ترجمة صفا"