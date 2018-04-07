"هلال القدس" يقترب من حسم لقب دوري المحترفين

وطن للأنباء- وكالات: اقترب فريق هلال القدس متصدر دوري "الوطنية موبايل" للمحترفين بالضفة الغربية المحتلة، من التتويج بلقب الدوري، إثر الفوز مساء السبت على مضيفه مؤسسة البيرة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على إستاد ماجد أسعد بالبيرة، ضمن الجولة 18 من البطولة.

وانتظر هلال القدس حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع لخطف هدف المباراة الوحيد عبر النجم الشاب محمد عبيد، وسط فرحة هستيرية لجماهير فريق العاصمة، مع اقترابه من التتويج بلقب الدوري.

ورفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، وبات بفارق 5 نقاط عن أهلي الخليل الثاني، بينما توقف رصيد مؤسسة البيرة عند 26 نقطة بالمركز السادس.

وفي لقاء آخر، تعادل ترجي واد النيص مع ضيفه ثقافي طولكرم سلباً، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الخضر في بيت لحم، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، مقابل 20 نقطة للثقافي بالمركز العاشر، ليقترب من البقاء في الدوري.

وفرض التعادل السلبي نفسه أيضاً على "ديربي" الخليل بين الشباب والأهلي في ملعب الحسين بن علي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، ويصل رصيد الشباب إلى 31 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام جبل المكبر.