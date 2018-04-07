المنتخب الوطني للفتيات يحقق فوزا مستحقا على نظيره البحريني

وطن للأنباء- وكالات: حقق المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم للفتيات تحت 15 عاما، فوزا مثيرا أمام نظيره المنتخب البحريني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للفتيات، والتي تستمر منافساتها حتى 15 نيسان/إبريل الجاري.

وقدم المنتخب الوطني للفتيات بقيادة المدرب عامر خير، أداء جيدا في هذا اللقاء، وقلب نتيجة تأخره مرتين ليحقق الفوز في نهاية المباراة، فقد تقدم المنتخب البحريني بالهدف الأول في الشوط الأول عبر اللاعبة دانة شرف الدين، قبل أن يعادل منتخبنا النتيجة في الدقيقة 49 عبر اللاعبة دانا بواطنة، وعاد المنتخب البحريني للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 71 عبر اللاعبة دانة شرف الدين أيضاً، قبل أن يتمكن منتخبنا الوطني للفتيات من تسجيل هدفين في الدقيقتين 76 و83 عن طريق جنيفر شطارة ولين فواقة على التوالي.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وسيخوض لقاءه الثاني والأخير في الدور الأول أمام المنتخب الإماراتي المُضيف بعد غد الاثنين على الملعب ذاته.

المصدر: (وفا)