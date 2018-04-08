هل تضغط مصر والسعودية لوقف مسيرات العودة؟

رام الله - وطن للأنباء: تناقلت مواقع إخبارية نبأ ممارسة مصر ضغوطا على حركة حماس لوقف مسيرات العودة الكبرى، وذلك بضغط من المملكة العربية السعودية.

فقد نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسؤول مصري أن مصر والسعودية تواصلتا مع حركة حماس لإنهاء المظاهرات السنوية الخاصة بمسيرة العودة الكبرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالخارجية المصرية قوله إن القاهرة عرضت مقابل وقف المظاهرات ضمان فتح معبر رفح الحدودي، وإن ذلك جاء تحت إشراف الرياض.

وأضافت نقلا عن وسائل إعلام أن وفدا مصريا أرسل إلى غزة لمقابلة رئيس حركة حماس وأن رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل كُلف من السعودية بإرسال الوفد بغية الحد من تفجر الوضع على حد تعبير الصحيفة.

كما نقل موقع "الخليج أونلاين" عن مسؤول بالخارجية المصرية لم يكشف عن اسمه، تحذيره من تفجر الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، معبرا عن خشيته من انتقال الغضب الفلسطيني للحدود مع مصر ما قد "يضع القاهرة في موقف محرج محليا وعربيا ودوليا".

وعبر المسؤول نفسه عن أن الأوضاع في غزة تشهد تطورات خطيرة قد تخرج عن السيطرة إن لم يتم التعامل معها، موضحا أن وفدا من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل سيصل إلى غزة هذا الأسبوع، حيث سيجتمع مع قيادات حماس وباقي فصائل المقاومة لمناقشة ملف مسيرات العودة، وبحث حلول لمنع تدهور الأوضاع في القطاع.

وبحسب المسؤول المصري فإن مصر والسعودية من أكثر الدول التي تسعى لإيقاف مسيرات العودة "حتى لو كلف ذلك أن تقدم مبادرة لحماس لفتح المعبر بشكل كامل للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على سكان قطاع غزة".

الجزيرة